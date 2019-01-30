Админиск об уточнении списка избирателей можно подать до 29 марта

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине гражданин может подать обращение в суд с иском об уточнении списка избирателей, в том числе о включении или исключении из списка. Последний днь, когда подается такой иск, - 29 марта 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Краснолиманского городского суда Донецкой области.