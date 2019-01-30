Админиск об уточнении списка избирателей можно подать до 29 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине гражданин может подать обращение в суд с иском об уточнении списка избирателей, в том числе о включении или исключении из списка. Последний днь, когда подается такой иск, - 29 марта 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Краснолиманского городского суда Донецкой области.
Как отмечается, в соответствии с частью 3 статьи 32 Закона Украины "О выборах Президента Украины" каждый гражданин имеет право ознакомиться со списком избирателей в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии и проверить правильность внесенных в него сведений.
"Гражданин вправе обратиться в соответствующую участковую избирательную комисию или непосредственно в орган ведения Государственного реестра избирателей или суд по местонахождению избирательного участка относительно допущенных при составлении предварительного списка избирателей неправильностей, в том числе невключение, неправильное включение или исключение из списка избирателей его или других лиц, а также о наличии или отсутствии отметок о постоянной неспособности избирателя самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.
Так, право обратиться с иском об уточнении списка избирателей, в том числе о включении или исключении из списка себя лично или других лиц, имеет каждый, кто имеет право голоса на соответствующих выборах или референдуме.
"Исковое заявление об уточнении списка избирателей подается в административный суд без уплаты судебного сбора. Исковое заявление может быть подано не позднее чем за два дня до дня голосования. Суд решает административные дела относительно уточнения списка избирателей в двухдневный срок после поступления искового заявления, но не позднее чем за два дня до дня голосования, а если исковое заявление поступило за два дня до дня голосования, - немедленно", - уточнили в суде.
Суд рассматривает исковые заявления, поданные не позднее двухдневного срока до дня голосования.
"Последним днем, когда подается такой иск, является 29 марта 2019 года", - добавили в суде.
Напомним, с начала избирательной кампании в Украине открыли уже 8 производств о нарушении избирательного законодательства.