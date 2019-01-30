Адмінпозов про уточнення списку виборців можна подати до 29 березня

КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні громадянин може подати звернення до суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку. Останній днь, коли подається такий позов, - 29 березня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Краснолиманського міського суду Донецької області.