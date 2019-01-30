Адмінпозов про уточнення списку виборців можна подати до 29 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні громадянин може подати звернення до суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку. Останній днь, коли подається такий позов, - 29 березня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Краснолиманського міського суду Донецької області.
Як зазначається, відповідно до частини 3 статті 32 Закону України "Про вибори Президента України" кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
"Громадянин має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися", - йдеться в повідомленні.
Так, право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.
"Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно", - уточнили в суді.
Суд розглядає позовні заяви, подані не пізніше дводенного строку до дня голосування.
"Останнім днем, коли подається такий позов, є 29 березня 2019 року", - додали в суді.
Нагадаємо, від початку виборчої кампанії в Україні відкрили вже 8 проваджень щодо порушення виборчого законодавства.