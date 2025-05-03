Администрация Трампа планирует масштабные сокращения в ЦРУ и других разведывательных агентствах - WP

Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительное сокращение персонала Центрального разведывательного управления и других ключевых разведывательных структур. Под увольнение могут попасть примерно 1200 сотрудников в течение нескольких лет. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Администрация Трампа планирует значительные сокращения персонала в Центральном разведывательном управлении и других главных шпионских подразделениях США, сокращая наиболее чувствительные правительственные органы национальной безопасности", - пишет издание.

Как сообщают источники, недавно администрация сообщила законодателям, что намерена сократить штат ЦРУ примерно на 1200 сотрудников в течение нескольких лет и еще тысячи сократить из других частей разведывательного сообщества США, в том числе из Агентства национальной безопасности - сверхсекретной службы, которая специализируется на криптологии и глобальном электронном шпионаже.

Отмечается, что ЦРУ публично не разглашает численность своих сотрудников, но считается, что она составляет около 22 000 человек.

"Пока неясно, какие именно подразделения шпионского ведомства пострадают больше всего. Сокращение происходит в то время, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал направить больше ресурсов агентства на Китай и на картели, занимающиеся контрабандой фентанила и других синтетических наркотиков в США", - добавляет издание.

Собеседники издания отмечают, что под сокращение также подпадают несколько сотен человек, которые уже решили уйти на досрочный выход на пенсию.

"Сокращение происходит отдельно от усилий службы DOGE, которую возглавляет миллиардер Илон Маск, по реструктуризации федерального правительства. В конце марта Маск встретился с Рэтклиффом для обсуждения мер по повышению эффективности правительства, но ни одна команда DOGE не работает в кампусе агентства в Лэнгли в штате Вирджиния", - отмечает издание.

Кроме того, по указанию президента США Дональда Трампа, ЦРУ и Офис директора национальной разведки (ODNI) отменили программы по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности. Из-за этого 19 работников этих структур подали иск в федеральный суд, который в марте временно запретил их увольнение.

Директор ODNI Тулси Габбард, назначенная в феврале, заявила, что на сегодня ее ведомство сокращено на 25%. В то же время в структуре было принято более 100 решений о досрочном выходе на пенсию, пересматриваются функции ряда центров, в частности по контрразведке, борьбе с терроризмом и распространением оружия.

Напомним

2 мая администрация президента США Дональда Трампа предложила сократить федеральные расходы на 163 млрд долларов в следующем году, сократив невоенные расходы, кроме обязательных программ социального обеспечения, на 1/5. При этом расходы на оборону значительно возрастут.