Адміністрація Трампа планує масштабні скорочення у ЦРУ та інших розвідувальних агентствах - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує значне скорочення персоналу Центрального розвідувального управління та інших ключових розвідувальних структур. Під звільнення можуть потрапити приблизно 1200 співробітників протягом кількох років. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, передає УНН.

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"Адміністрація Трампа планує значні скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні та інших головних шпигунських підрозділах США, скорочуючи найбільш чутливі урядові органи національної безпеки", - пише видання.

Як повідомляють джерела, нещодавно адміністрація повідомила законодавцям, що має намір скоротити штат ЦРУ приблизно на 1200 співробітників протягом кількох років і ще тисячі скоротити з інших частин розвідувального співтовариства США, у тому числі з Агентства національної безпеки - надсекретної служби, яка спеціалізується на криптології і глобальному електронному шпигунстві.

Наголошується, що ЦРУ публічно не розголошує чисельність своїх співробітників, але вважається, що вона становить близько 22 000 осіб.

"Наразі незрозуміло, які саме підрозділи шпигунського відомства постраждають найбільше. Скорочення відбувається в той час, як директор ЦРУ Джон Реткліфф пообіцяв спрямувати більше ресурсів агентства на Китай і на картелі, які займаються контрабандою фентанілу та інших синтетичних наркотиків до США", - додає видання.

Співрозмовники видання зазначають, що під скорочення також підпадають кілька сотень людей, які вже вирішили піти на достроковий вихід на пенсію.

"Скорочення відбувається окремо від зусиль служби DOGE, яку очолює мільярдер Ілон Маск, з реструктуризації федерального уряду. Наприкінці березня Маск зустрівся з Реткліффом для обговорення заходів з підвищення ефективності уряду, але жодна команда DOGE не працює в кампусі агентства в Ленглі у штаті Вірджинія", - зазначає видання.

Окрім того, за вказівкою президента США Дональда Трампа, ЦРУ та Офіс директора національної розвідки (ODNI) скасували програми з питань різноманітності, рівності та інклюзивності. Через це 19 працівників цих структур подали позов до федерального суду, який у березні тимчасово заборонив їхнє звільнення.

Директор ODNI Тулсі Габбард, призначена у лютому, заявила, що на сьогодні її відомство скорочене на 25%. Водночас у структурі було ухвалено понад 100 рішень про достроковий вихід на пенсію, переглядаються функції низки центрів, зокрема з контррозвідки, боротьби з тероризмом і поширенням зброї.

Нагадаємо

2 травня адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала скоротити федеральні витрати на 163 млрд доларів наступного року, скоротивши невійськові витрати, окрім обов’язкових програм соціального забезпечення, на 1/5. При цьому витрати на оборону значно зростуть.