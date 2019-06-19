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Администрация президента выразила соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Тымчука

Киев • УНН

 • 11107 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Администрация президента Украины выразила соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Тимчука, об этом пишет УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт АП.

Администрация президента выразила соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Тымчука

“Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель „Информационного сопротивления“ надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны”, — указано в сообщении АП.

Как стало известно ранее, сейчас эксперты и криминалисты проводят тщательный осмотр места, где нанес себе смертельное ранение координатор группы “Информационный сопротивление”, народный депутат Дмитрий Тимчук. В полицию сообщения, потерпевшего с огнестрельным ранением было обнаружено в квартире на бульваре Перова, поступило около 12:15.

Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель “Информационного сопротивления” надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны.

— APU (@APUkraine) 19 июня 2019

Напоминаем, в Киеве в среду во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение координатор группы “Информационный сопротивление”, народный депутат Дмитрий Тимчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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