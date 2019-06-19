Поліція з’ясовує причину загибелі нардепа Тимчука
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Наразі експерти та криміналісти проводять ретельний огляд місця, де завдав собі смертельне поранення координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані прес-служби поліції Києва.
До поліції повідомлення, що потерпілого з вогнепальним пораненням було виявлено у квартирі на бульварі Перова, надійшло близько 12:15.
"Наразі експерти та криміналісти проводять ретельний огляд місця події, а слідчі та оперативники спілкуються зі свідками і мешканцями будинку", - йдеться в повідомленні.
Інформація, як зазначається, належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського УП ГУНП у місті Києві. Після проведення першочергових слідчих дій поліцейські нададуть правову оцінку події.
Нагадаємо, за даними нардепа Антона Геращенка, у Києві 19 червня під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.