Полиция выясняет причину гибели нардепа Тымчука
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сейчас эксперты и криминалисты проводят тщательный осмотр места, где нанес себе смертельное ранение координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы полиции Киева.
В полицию сообщение, что потерпевшего с огнестрельным ранением было обнаружено в квартире на бульваре Перова, поступило около 12:15.
"Сейчас эксперты и криминалисты проводят тщательный осмотр места происшествия, а следователи и оперативники общаются со свидетелями и жильцами дома", - говорится в сообщении.
Информация, как отмечается, должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского УП ГУНП в Киеве. После проведения первоочередных следственных действий полицейские предоставят правовую оценку произошедшему.
Напомним, по данным нардепа Антона Геращенко, в Киеве 19 июня во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.