Адміністрація президента висловила співчуття у зв'язку з загибеллю Дмитра Тимчука
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Адміністрація президента України висловила співчуття у зв’язку з загибеллю Дмитра Тимчука, про це пише УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт АП.
“Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник „Інформаційного спротиву“ надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни”, — вказано у повідомленні АП.
Як стало відомо раніше, наразі експерти та криміналісти проводять ретельний огляд місця, де завдав собі смертельне поранення координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук. До поліції повідомлення, що потерпілого з вогнепальним пораненням було виявлено у квартирі на бульварі Перова, надійшло близько 12:15.
Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни.— APU (@APUkraine) 19 червня 2019 р.
Нагадуємо, у Києві в середу під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук.