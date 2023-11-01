Административные услуги в комфортных условиях и без проволочек: в Одесской области открыли 75-й ЦПАУ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 10911 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 24956 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 104049 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 37202 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 96239 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 154954 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149843 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153364 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159358 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167874 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.3м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 50782 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 48332 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 51448 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 46289 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 50681 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 10915 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 51317 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 104052 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 231428 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 284510 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 7460 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41957 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 41217 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54797 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 76121 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Административные услуги в комфортных условиях и без проволочек: в Одесской области открыли 75-й ЦПАУ

Киев • УНН

 • 171041 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. На территории Знамянской громады, что в Одесской области, открыли 75-ый новый Центр предоставления административных услуг. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Административные услуги в комфортных условиях и без проволочек: в Одесской области открыли 75-й ЦПАУ

Детали

Предоставление административных услуг остается приоритетным направлением децентрализации, уточнил Кипер. Процесс открытия ЦПАУ очень важен и Одесская ОВА заинтересована в том, чтобы они появились во всех территориальных громадах области, добавил он.

«Это одна из ключевых задач для улучшения благосостояния населения и предоставления качественных услуг каждому гражданину», - сообщил глава ОГА.

Кипер убежден, что жителям Знамянской громады открытие ЦПАУ поможет оперативно и качественно получать административные услуги, и сэкономит их время.

«Для населения учтены все аспекты, включая и безбарьерность как физическую, так и информационную и коммуникативную. Помещения ЦПАУ приспособлены для маломобильных групп населения и детей», - добавил глава ОВА.

Кипер поблагодарил руководство громады за обустройство центра, обеспечение необходимой техникой и квалифицированным персоналом.

«Будем и дальше стараться делать все возможное, чтобы жители нашей области получали административные услуги в максимально комфортных условиях и без лишних проволочек», - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18