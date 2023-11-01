Административные услуги в комфортных условиях и без проволочек: в Одесской области открыли 75-й ЦПАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На территории Знамянской громады, что в Одесской области, открыли 75-ый новый Центр предоставления административных услуг. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
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Предоставление административных услуг остается приоритетным направлением децентрализации, уточнил Кипер. Процесс открытия ЦПАУ очень важен и Одесская ОВА заинтересована в том, чтобы они появились во всех территориальных громадах области, добавил он.
«Это одна из ключевых задач для улучшения благосостояния населения и предоставления качественных услуг каждому гражданину», - сообщил глава ОГА.
Кипер убежден, что жителям Знамянской громады открытие ЦПАУ поможет оперативно и качественно получать административные услуги, и сэкономит их время.
«Для населения учтены все аспекты, включая и безбарьерность как физическую, так и информационную и коммуникативную. Помещения ЦПАУ приспособлены для маломобильных групп населения и детей», - добавил глава ОВА.
Кипер поблагодарил руководство громады за обустройство центра, обеспечение необходимой техникой и квалифицированным персоналом.
«Будем и дальше стараться делать все возможное, чтобы жители нашей области получали административные услуги в максимально комфортных условиях и без лишних проволочек», - резюмировал он.