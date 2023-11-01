Адміністративні послуги у комфортних умовах та без зволікань: на Одещині відкрили 75-й ЦНАП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На території Знам’янської громади, що на Одещині, відкрили 75-ий новий Центр надання адміністративних послуг. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Надання адміністративних послуг залишається пріоритетним напрямком децентралізації, уточнив Кіпер. Процес відкриття ЦНАПів є дуже важливим і Одеська ОВА зацікавлена в тому, щоб вони з’явились у всіх територіальних громадах області, додав він.
«Це одне із ключових завдань для покращення добробуту населення та надання якісних послуг кожному громадянину», - повідомив очільник ОВА.
Кіпер переконаний, що жителям Знам’янської громади відкриття ЦНАПу допоможе оперативно та якісно отримувати адміністративні послуги, та заощадить їх час.
«Для населення враховано всі аспекти, включаючи і безбар’єрність як фізичну, так і інформаційну та комунікативну. Приміщення ЦНАПу пристосовані для маломобільних груп населення та дітей», - додав очільник ОВА.
Кіпер подякував керівництву громади за облаштування центру, забезпечення необхідною технікою та кваліфікованим персоналом.
«Будемо і далі намагатися робити все можливе, щоб жителі нашої області отримували адміністративні послуги у максимально комфортних умовах та без зайвих зволікань», - резюмував він.