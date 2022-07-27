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Адаптируют к законодательству ЕС: в Украине усовершенствовали процедуру составления таможенных деклараций

Киев • УНН

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КИЕВ. 287 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект N4517, который вносит изменения в Таможенный кодекс Украины с целью адаптации законодательства Украины к законодательству стран-членов ЕС. Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

Верховная Рада приняла законопроект N4517 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТ ВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза» во втором чтении и в целом.

Законопроект вносит изменения в Таможенный кодекс Украины с целью адаптации законодательства Украины к законодательству стран-членов ЕС.

"Закон изменяет порядок декларирования по одному классификационному коду партии товаров, классифицируемых в различных товарных подпозициях согласно УКТ ВЭД, и устанавливает порядок взимания пошлины в связи с таким декларированием", - отметил Гетманцев.

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