Адаптируют к законодательству ЕС: в Украине усовершенствовали процедуру составления таможенных деклараций

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Верховная Рада приняла законопроект N4517 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТ ВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза» во втором чтении и в целом.

Законопроект вносит изменения в Таможенный кодекс Украины с целью адаптации законодательства Украины к законодательству стран-членов ЕС.

"Закон изменяет порядок декларирования по одному классификационному коду партии товаров, классифицируемых в различных товарных подпозициях согласно УКТ ВЭД, и устанавливает порядок взимания пошлины в связи с таким декларированием", - отметил Гетманцев.

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