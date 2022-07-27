Адаптують до законодавства ЄС: в Україні удосконалили процедуру складання митних декларацій

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Верховна Рада прийняла законопроєкт N4517 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТ ЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу» в другому читанні та в цілому.

Законопроєкт вносить зміни до Митного кодексу України з метою адаптації законодавства України до законодавства країн-членів ЄС.

"Закон змінює порядок декларування за одним класифікаційним кодом партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях згідно з УКТ ЗЕД, та встановлює порядок справляння мита у зв’язку з таким декларуванням", - зазначив Гетманцев.

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