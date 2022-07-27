Адаптують до законодавства ЄС: в Україні удосконалили процедуру складання митних декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 287 липня. УНН. Верховна Рада прийняла законопроєкт N4517, який вносить зміни до Митного кодексу України з метою адаптації законодавства України до законодавства країн-членів ЄС. Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.
Деталі
Верховна Рада прийняла законопроєкт N4517 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТ ЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу» в другому читанні та в цілому.
Законопроєкт вносить зміни до Митного кодексу України з метою адаптації законодавства України до законодавства країн-членів ЄС.
"Закон змінює порядок декларування за одним класифікаційним кодом партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях згідно з УКТ ЗЕД, та встановлює порядок справляння мита у зв’язку з таким декларуванням", - зазначив Гетманцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВР ухвалила закон, що розширює повноваження НБУ на період дії воєнного стану