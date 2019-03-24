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Адаптация ребенка в детском саду: советы психолога

Киев • УНН

 • 30513 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. У всех родителей наступает период, когда их чадо выросло и должно идти в детский сад. Такой момент одновременно является волнующим и для родителей, и для детей. Это новый этап в жизни ребенка, который сопровождается периодом адаптации. До посещения ребенком дошкольного учебного заведения стоит подготовиться заранее, ведь порой адаптация к новым условиям может проходить очень болезненно. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила практический психолог Ирина Голык.

Адаптация ребенка в детском саду: советы психолога

"Нужно приучать ребенка к обществу, к другим людям. Если родители планируют отдать своего ребенка в детский сад, то самое главное, чтобы он не был изолирован. С детства ребенка нужно приучать к контакту с другими детьми и взрослыми. Например, можно на один день оставлять малыша у бабушки с дедушкой, с другими родственниками. Свое чадо надо водить на детские площадки, приучать ее играть с другими детьми, делиться игрушками и сладостями", - рассказала психолог.

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Причины, которые мешают ребенку адаптироваться в детском саду

По словам психолога, каждый ребенок адаптируется по-своему. Все зависит от воспитания ребенка, отношения к нему родителей и родственников; от того, насколько он хорошо контактирует с другими детьми и людьми; как родители настраивают ребенка в садик.

"Не нужно создавать розовых представлений, но и не нужно пугать. Ни в коем случае нельзя с упреком говорить ребенку: вот ты пойдешь в садик, вот там ты будешь спать в обед или другое. Этим вы ее только напугаете и отразите желание идти в детсад. Напротив, своего ребенка надо настраивать на позитив, рассказывать, что там она найдет новых друзей, узнает много интересного, будет играть в различные игры", - отмечает Голык.

Адаптация детей также зависит от их характера: сангвиники, холерики быстро привыкают к новой обстановке, а вот флегматикам для этого нужно время. Что касается меланхоликов, то, по словам психолога, черты этого типа темперамента дети могут приобретать из-за определенных жизненных трудностей.

"По моему убеждению, по своему свойству дети меланхоликами, такими уязвимыми, слезливыми, склонными к грусти, не рождаются. Они становятся такими в процессе воспитания. Преимущественно, меланхолики - это те, которые слишком задумываются над смыслом жизни, неуверенные в себе. Такими и детей, и взрослых делают обстоятельства, например, неудачи, непонимание чего, неправильное решение конфликтов, недостаток общения, внимания или даже чрезмерная агрессия со стороны других людей", - отметила психолог.

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Еще одним фактором, который мешает ребенку адаптироваться к новой среде - чрезмерная опека родителей.

"Распространенной сегодня является чрезмерная опека, а это имеет гораздо хуже влияние, чем недостаток опеки. Потому что, когда мало внимания, ребенок учится выживать в различных обстоятельствах. А когда внимания, заботы много, то он становится неприспособленным к жизненным обстоятельствам. И когда родители делают за ребенка то, что он может сделать сам, то и становится несамостоятельным. В саду этот ребенок может не успевать за другими детьми", - добавила Голык.

Не стоит также с первого дня посещения детского сада оставлять ребенка на длительное время. Это может стать для ребенка большим стрессом. Психолог рассказала, что, приведя ребенка в детсад, сначала его нужно оставлять на незначительный период - несколько часов - и с каждым днем увеличивать продолжительность пребывания. Таким образом, по словам психолога, он постепенно будет адаптироваться в новой среде.

"Я считаю, что родителям, перед тем, как отдать ребенка в детский сад, по возможности, следует ознакомить с этим местом. Показать, где он будет играть. Нужно заинтересовать его, назвать преимущества саду, ведь как-никак мнение родителей влияет на мнение ребенка. Не стоит также отдавать ребенка в учреждение в разгаре периода кризиса трех лет", - посоветовала психолог.

Она добавила, что родителям стоит предупредить воспитателя о гиперактивность своего малыша, о некоторых особенностях его привычек или поведения, о его предпочтениях и страхах.

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Факторы, которые способствуют адаптации:

  • позитивные рассказы родителей о детских садиках;
  • благоприятная, спокойная и любящая атмосфера в семье и детском саду;
  • создание родителями приближенного режима дня детского сада к домашнему режиму;
  • компетентность воспитателя, насколько он может заинтересовать ребенка, организация различных игр.

Напомним, психолог посоветовала, как сохранить дисциплину детей на каникулах.

Как сообщал УНН, эксперт назвала игрушки, которые не стоит покупать ребенку.

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