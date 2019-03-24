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Адаптація дитини у дитсадку: поради психолога

Київ • УНН

 • 30513 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У всіх батьків настає період, коли їхнє чадо підросло і має йти до дитячого садочку. Такий момент водночас є бентежним і для батьків, і для дітей. Це новий етап у житті дитини, який супроводжується періодом адаптації. До відвідин дитиною дошкільного навчального закладу варто підготуватися заздалегідь, адже часом адаптація до нових умов може минати дуже болісно. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила практичний психолог Ірина Голик.

Адаптація дитини у дитсадку: поради психолога

"Потрібно привчати дитину до суспільства, до інших людей. Якщо батьки планують віддати свою дитину у дитячий садочок, то найголовніше, щоб вона не була ізольована. З малку дитину потрібно привчати до контакту з іншими дітьми та дорослими. Наприклад, можна на один день залишати малюка у бабусі з дідусем, з іншими родичами. Своє чадо треба водити на дитячі майданчики, привчати її гратись з іншими дітьми, ділитись іграшками та солодощами”, - розповіла психолог.

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Причини, які заважають дитині адаптуватися у дитсадку

За словами психолога, кожна дитина адаптовується по-своєму. Все залежить від виховання дитини, ставлення до неї батьків та родичів; від того, наскільки вона добре контактує з іншими дітьми та людьми; як батьки налаштовують дитину до садочка.

"Не потрібно створювати рожевих уявлень, але й не потрібно лякати. Ні в якому разі не можна з докором говорити дитині: от ти підеш в садок, от там ти будеш спати в обід чи інше. Цим ви її лише налякаєте і відіб’єте бажання йти в дитсад. Навпаки, свою дитину треба налаштовувати на позитив, розповідати, що там вона знайде нових друзів, дізнається багато цікавого, буде гратися в різноманітні ігри", - зазначає Голик.

Адаптація дітей також залежить від їхнього темпераменту: сангвініки, холерики швидко звикають до нового оточення, а от флегматикам для цього потрібен час. Щодо меланхоліків, то, за словами психолога, риси цього типу темпераменту діти можуть набувати через певні життєві труднощі.

"На моє переконання, за своєю властивістю діти меланхоліками, такими вразливими, слізливими, схильними до смутку, не народжуються. Вони стають такими в процесі виховання. Переважно, меланхоліки - це ті, які надто задумуються над змістом життя, невпевнені в собі. Такими і дітей, і дорослих роблять обставини, наприклад, невдачі, нерозуміння чогось, неправильне вирішення конфліктів, брак спілкування, уваги чи навіть надмірна агресія з боку інших людей", - зазначила психолог.

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Ще одним чинником, який заважає дитині адаптуватися до нового середовище - надмірна опіка батьків.

"Поширеною на сьогодні є надмірна опіка, а це має набагато гірший вплив, аніж брак опіки. Тому що, коли замало уваги, дитина вчиться виживати в різних обставинах. А коли уваги, турботи забагато, то вона стає непристосованою до життєвих обставин. І коли батьки роблять за дитину те, що вона може зробити сама, то та стає несамостійною. У садочку це дитя може не встигати за іншими дітьми", - додала Голик.

Не варто також з першого дня відвідин дитячого садочку залишати дитину на тривалий час. Це може стати для дитини великим стресом. Психолог розповіла, що, привівши дитину у дитсадок, спочатку її потрібно залишати на незначний період - кілька годин - і кожним днем збільшувати тривалість перебування. Таким чином, за словами психолога, вона поступово адаптовуватиметься у новому середовищі.

"Я вважаю, що батькам, перед тим, як віддати дитину до дитячого садка, за можливості, варто ознайомити з цим місцем. Показати, де вона буде гратися. Потрібно зацікавити її, назвати переваги садочку, адже як-не-як думка батьків впливає на думку дитини. Не варто також віддавати дитину до закладу у розпалі періоду кризи трьох років", - порадила психолог.

Вона додала, що батькам варто попередити вихователя про гіперактивність свого малюка, про певні особливості його звичок чи поведінки, про його вподобання та страхи.

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Чинники, які сприяють адаптації:

  • позитивні розповіді батьків про дитячі садочки;
  • сприятлива, спокійна та любляча атмосфера у сім’ї та дитсадочку;
  • створення батьками наближеного режиму дня дитячого садка до домашнього режиму;
  • компетентність вихователя, наскільки він може зацікавити дитину, організація різноманітних ігор.

Нагадаємо, психолог порадила, як зберегти дисципліну дітей на канікулах.

Як повідомляв УНН, експерт назвала іграшки, які не варто купувати дитині.

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