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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37050 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118042 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128758 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119978 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124645 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127814 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152617 просмотра

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АЧС "захватила" Одесскую область

АЧС "захватила" Одесскую область

Киев  •  УНН

 • 10909 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Одесской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

Так, в августе в Одесской области было зафиксировано два случая заболевания АЧС - среди диких кабанов на острове Репида Матросянского сельсовета Измаильского района и на территории города Рени Ренийского района (на берегу реки Дунай).

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Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - почти 40.

С целью минимизации убытков фермеров от АЧС, животноводы требуют от КМУ снизить или временно отменить налоги для свиноводов.

А депутат Сергей Тригубенко считает необходимым возобновление практики страхования от АЧС в Украине.

В Минагро с политиком согласны, однако пока так и не смогли предложить рабочий механизм страхования фермерств от риска эпидемии.

Украинские Национальные Новости

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