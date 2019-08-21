АЧС "захватила" Одесскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Одесской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Так, в августе в Одесской области было зафиксировано два случая заболевания АЧС - среди диких кабанов на острове Репида Матросянского сельсовета Измаильского района и на территории города Рени Ренийского района (на берегу реки Дунай).
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Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - почти 40.
С целью минимизации убытков фермеров от АЧС, животноводы требуют от КМУ снизить или временно отменить налоги для свиноводов.
А депутат Сергей Тригубенко считает необходимым возобновление практики страхования от АЧС в Украине.
В Минагро с политиком согласны, однако пока так и не смогли предложить рабочий механизм страхования фермерств от риска эпидемии.