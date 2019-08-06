У Дніпропетровській області намагалися приховати спалах АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Новомосковському районі Дніпропетровської області намагалися приховати спалах африканської чуми свиней (АЧС). Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач з ніком Alex Ilch, передає УНН.
Він повідомив, що ввечері, 1 серпня, до поліцейських офіцерів громади звернувся старший мисливець села Знаменівка Новомосковського району. Він заявив, що між селами Орловщина і Знаменівка, біля дороги, поховано велику кількість туш дорослих свиней.
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Всього було виявлено 6 туш. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, представники Держпродспоживслужби і місцевої влади. Були відібрані проби патологічного матеріалу і проведені дослідження, які підтвердили захворюваність тварин на африканську чуму свиней.
Туші були утилізовані відповідним чином, повідомив Alex Ilch.
Відзначимо, що АЧС не вщухає в Україні з 2012 року. Тільки в 2018 році в Україні було зафіксовано 145 випадків захворювання, а в цьому - вже майже 40.
На думку Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.