У Дніпропетровській області намагалися приховати спалах АЧС

Він повідомив, що ввечері, 1 серпня, до поліцейських офіцерів громади звернувся старший мисливець села Знаменівка Новомосковського району. Він заявив, що між селами Орловщина і Знаменівка, біля дороги, поховано велику кількість туш дорослих свиней.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АЧС "захопила" чотири українські області

Всього було виявлено 6 туш. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, представники Держпродспоживслужби і місцевої влади. Були відібрані проби патологічного матеріалу і проведені дослідження, які підтвердили захворюваність тварин на африканську чуму свиней.

Туші були утилізовані відповідним чином, повідомив Alex Ilch.

Відзначимо, що АЧС не вщухає в Україні з 2012 року. Тільки в 2018 році в Україні було зафіксовано 145 випадків захворювання, а в цьому - вже майже 40.

На думку Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.