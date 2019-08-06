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В Днепропетровской области пытались скрыть вспышку АЧС

В Днепропетровской области пытались скрыть вспышку АЧС

Киев  •  УНН

 • 21591 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Новомосковском районе Днепропетровской области пытались скрыть вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь с никнеймом Alex Ilch, передает УНН.

Он сообщил, что вечером, 1 августа, к полицейским офицерам громады обратился старший охотник села Знаменовка Новомосковского района. Он заявил, что между селами Орловщина и Знаменовка, возле дороги, захоронено большое количество туш взрослых свиней.

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Всего было обнаружено 6 туш. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, представители Госпродпотребслужбы и местной власти. Были отобраны пробы патологического материала и проведены исследования, которые подтвердили заболеваемость животных африканской чумой свиней.

Туши были утилизированы соответствующим образом, сообщил Alex Ilch.

Отметим, что АЧС не утихает в Украине с 2012 года. Только в 2018 году в Украине было зафиксировано 145 случаев заболевания, а в этом - уже почти 40.

По мнению Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.

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