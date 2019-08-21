АЧС "захопила" Одеську область
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) в Одеській області. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
Так, у серпні на Одещині було зафіксовано два випадки захворювання на АЧС - серед диких кабанів на острові Репіда Матросянської сільради Ізмаїльського району та на території міста Рені Ренійського району (на березі річки Дунай).
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Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.
"В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.
Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року — майже 40.
З метою мінімізації збитків фермерів від АЧС, тваринники вимагають від КМУ знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів.
А депутат Сергій Тригубенко вважає за необхідне відновлення практики страхування від АЧС в Україні.
У Мінагро з політиком згодні, однак поки так і не змогли запропонувати робочий механізм страхування фермерств від ризику епідемії.