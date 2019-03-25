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АЧС: Вьетнаму рекомендуют объявить чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 8574 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) отреагировали на чрезвычайную ситуацию с распространением АЧС во Вьетнаме. Об этом сообщает Meat-Inform, передает УНН.

АЧС: Вьетнаму рекомендуют объявить чрезвычайное положение

Отмечается, что с 11 по 15 марта в стране работала специализированная экспертная миссия организаций. Целью мероприятия было улучшение способности страны бороться с дальнейшим распространением африканской чумы свиней.

"Международная группа экспертов, которая прибыла во Вьетнам для поиска путей предотвращения распространения африканской чумы свиней, подытожила, что падеж свиней из-за вируса и меры контроля вызывают существенные экономические потери для многих сельских семей в стране", - говорится в сообщении.

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По итогам работы миссии эксперты предоставили ряд советов правительству Вьетнама.

"Среди рекомендаций международной группы экспертов для Вьетнама применение зонального подхода для предотвращения распространения АЧС на дальние расстояния, разработка механизма депопуляции и утилизации свиней и объявление чрезвычайного положения в стране", - говорится в сообщении.

Сегодня во Вьетнаме насчитывается 2,5 млн домохозяйств, которые активно занимаются свиноводством.

"Дальнейшее распространение АЧС может нанести им существенный ущерб", - говорится в сообщении.

Случаи АЧС уже зарегистрировали в 17 провинциях страны. Всего выявлено 239 вспышек.

"Несмотря на то, что органы местного самоуправления осуществляют жесткий контроль движения свиней из инфицированных районов, мобилизуя свои ресурсы для утилизации больного поголовья, небольшие фермы с низким уровнем биозащиты продолжают способствовать распространению АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в текущем году в Украине уже зафиксировано 11 вспышек АЧС. В прошлом году контроллеры зарегистрировали 145 случаев болезни.

АЖУ недавно обратилась в Кабмин с требованием снизить или временно отменить налоги для свиноводов, чтобы уменьшить давление на отрасль в разгар эпидемии африканской чумы свиней. Призыв животноводов поддержал нардеп Сергей Тригубенко, а в налоговом комитете ВРУ пообещали рассмотреть такое предложение, если оно поступит от правительства.

В МЭРТ по этому поводу посоветовали животноводам обратиться к АМКУ, поскольку именно там решаются вопросы о введении налоговых преференций.

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