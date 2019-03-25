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АЧС: В'єтнаму рекомендують оголосити надзвичайний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин (МЕБ) відреагували на надзвичайну ситуацію із поширенням АЧС у В’єтнамі. Про це повідомляє Meat-Inform, передає УНН.

АЧС: В'єтнаму рекомендують оголосити надзвичайний стан

Зазначається, що з 11 по 15 березня у країні працювала спеціалізована експертна місія організацій. Метою заходу було покращення здатності країни боротися з подальшим поширенням африканської чуми свиней.

"Міжнародна група експертів, яка прибула до В’єтнаму для пошуку шляхів запобігання поширенню африканської чуми свиней, підсумувала, що падіж свиней через вірус і заходи контролю спричиняють суттєві економічні втрати для багатьох сільських сімей у країні", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські фермери масово приховують випадки АЧС

За підсумками роботи місії, експерти надали низку порад уряду В'єтнаму.

"Серед рекомендацій міжнародної групи експертів для В’єтнаму є застосування зонального підходу для запобігання розповсюдженню АЧС на далекі відстані, розробка механізму депопуляції та утилізації свиней і оголошення надзвичайного стану в країні", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні у В’єтнамі налічується 2,5 млн домогосподарств, які активно займаються свинарством.

"Подальше поширення АЧС може завдати їм суттєвих збитків", - йдеться у повідомленні.

Випадки АЧС уже зареєстрували у 17 провінціях країни. Усього виявлено 239 спалахів.

"Незважаючи на те, що органи місцевого самоврядування здійснюють жорсткий контроль руху свиней з інфікованих районів, мобілізуючи свої ресурси для утилізації хворого поголів’я, невеликі ферми з низьким рівнем біозахисту продовжують сприяти поширенню АЧС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поточного року в Україні вже зафіксовано 11 спалахів АЧС. Минулого року контролери зареєстрували 145 випадків хвороби.

АТУ нещодавно звернулася до Кабміну з вимогою знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів, аби зменшити тиск на галузь у розпал епідемії африканської чуми свиней. Заклик тваринників підтримав нардеп Сергій Тригубенко, а у податковому комітеті ВРУ пообіцяли розглянути таку пропозицію, якщо вона надійде від уряду.

У МЕРТ з цього приводу порадили тваринникам звернутися до АМКУ, оскільки саме там вирішуються питання про запровадження податкових преференцій.

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