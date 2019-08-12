АЧС несет угрозы развитию рынка кукурузы и сои в США

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 83397 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 94103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127840 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137972 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126545 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128253 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130324 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153153 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151119 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Актуальное
АЧС несет угрозы развитию рынка кукурузы и сои в США

АЧС несет угрозы развитию рынка кукурузы и сои в США

Киев  •  УНН

 • 8978 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Африканская чума свиней продолжает оставаться серьезной угрозой для производителей свинины, кукурузы и сои в США. Об этом сообщает nationalhogfarmer.com, передает УНН.

Так, в случае, если АЧС проникнет на территорию Америки, на борьбу с заболеванием страна потратит 8 млрд дол.

"Но экономический эффект от вспышки АЧС будет распространяться не только на индустрию свинины, поскольку цены и выручка от производства кукурузы (44 млрд дол.) и соевых бобов (25 млрд дол.) также значительно снизятся вследствие сокращения использования этих ингредиентов в свиноводстве", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что АЧС ставит под угрозу экспорт зерновых из Украины.

Также напомним, что в Украине АЧС не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года в стране было зафиксировано более 30 случаев заболевания. В 2018 году в Украине контроллеры зарегистрировали 145 случаев АЧС.

По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и нехватка компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому – колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.

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