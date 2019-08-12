АЧС несет угрозы развитию рынка кукурузы и сои в США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Африканская чума свиней продолжает оставаться серьезной угрозой для производителей свинины, кукурузы и сои в США. Об этом сообщает nationalhogfarmer.com, передает УНН.
Так, в случае, если АЧС проникнет на территорию Америки, на борьбу с заболеванием страна потратит 8 млрд дол.
"Но экономический эффект от вспышки АЧС будет распространяться не только на индустрию свинины, поскольку цены и выручка от производства кукурузы (44 млрд дол.) и соевых бобов (25 млрд дол.) также значительно снизятся вследствие сокращения использования этих ингредиентов в свиноводстве", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что АЧС ставит под угрозу экспорт зерновых из Украины.
Также напомним, что в Украине АЧС не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года в стране было зафиксировано более 30 случаев заболевания. В 2018 году в Украине контроллеры зарегистрировали 145 случаев АЧС.
По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и нехватка компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому – колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.