АЧС несе загрози розвитку ринку кукурудзи та сої у США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Африканська чума свиней продовжує залишатися серйозною загрозою для виробників свинини, кукурудзи та сої у США. Про це повідомляє nationalhogfarmer.com, передає УНН.
Так, у разі, якщо АЧС проникне на територію Америки, на боротьбу із захворюванням країна витратить 8 млрд дол.
"Але економічний ефект від спалаху АЧС буде поширюватися не тільки на індустрію свинини, оскільки ціни і виручка від виробництва кукурудзи (44 млрд дол.) і соєвих бобів (25 млрд дол.) також значно знизяться внаслідок скорочення використання цих інгредієнтів у свинарстві", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що АЧС ставить під загрозу експорт зернових з України.
Також нагадаємо, що в Україні АЧС не вщухає з 2012 року. Тільки з початку 2019 року в країні було зафіксовано понад 30 випадків захворювання. У 2018 році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків АЧС.
За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.
Ба більше, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.