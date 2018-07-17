АЧС в Одесской области: уничтожено уже более 3 тысяч свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Измаиле Одесской области больше не регистрируют гибель свиней, тем не менее, меры по локализации и ликвидации АЧС продолжаются. Всего в Измаильском районе Одесской области уничтожено 3205 свиней, передает УНН со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.
Так, в Измаильском районе, по состоянию на 12 июля, были уничтожены и сожжены туши свиней в с. Лощиновка (84), Новая Некрасовка (60), Новопокровка (6), Старая Некрасовка (119), Кислица (217), Ларжанка (172), а также в городе Измаил (42).
Также животные были уничтожены на свинохозяйствах "Измаил-Новаско" (1497) и "Свобода" (1008).
Сейчас картинные посты в городе Измаил уже сняты, единственное исключение - село Сафьяны.
Напомним, по словам нардепа Сергея Тригубенко, вспышки АЧС привели к резкому увеличению импорта нидерландской и бразильской свинины в Украину.
"С начала года мы увеличили показатели импорта уже в девять раз (по сравнению с данными прошлого года). Конечно, такая тенденция сказывается на цене сала для украинцев", - пояснил Тригубенко и добавил, что все это происходит на фоне отсутствия в государстве (более года) профильного министра - агрополитики.