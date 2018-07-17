АЧС на Одещині: знищено вже понад 3 тисячі свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В Ізмаїлі Одеської області більше не реєструють загибель свиней, тим не менш, заходи щодо локалізації та ліквідації АЧС тривають. Загалом у Ізмаїльському районі Одещини знищено 3205 свиней, передає УНН із посиланням на дані Держпродспоживслужби.
Так, в Ізмаїльському районі, станом на 12 липня, були знищені та спалені туші свиней у с. Лощинівка (84), Нова Некрасівка (60), Новопокровка (6), Стара Некрасівка (119), Кислиця (217), Ларжанка (172), а також у місті Ізмаіл (42).
Також тварини були знищені на свиногосподарствах “Ізмаїл-Новаско” (1497) і “Свобода” (1008).
Наразі картинні пости у місті Ізмаїл вже зняті, єдине виключення — село Саф’яни.
Нагадаємо, за словами нардепа Сергія Тригубенка, спалахи АЧС призвели до різкого збільшення імпорту нідерландської та бразильської свинини в Україну.
“З початку року ми збільшили показники імпорту вже вдев’ятеро (порівняно з даними минулого року). Звичайно, що така тенденція позначається на ціні сала для українців”, — пояснив Тригубенко і додав, що все це відбувається на тлі відсутності в державі (понад рік) профільного міністра — агрополітики.