Абсолютное большинство украинцев считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо" - опрос

ukru
19:03 • 35543 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 100451 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 103426 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 93669 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 66460 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 79328 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 71051 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 108990 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 120881 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126401 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 70946 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 45885 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 51127 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 62751 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 47457 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 108993 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 109965 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 249645 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 279254 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 215882 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 95030 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 120884 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 107089 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 124626 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126882 просмотра
Актуальное
Абсолютное большинство украинцев считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо" - опрос

Абсолютное большинство украинцев считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо" - опрос

Киев • УНН

 • 120721 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Абсолютное большинство опрошенных украинских граждан считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”, пишет УНН.

Цитата

“Абсолютное большинство опрошенных (90%) считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Так, результаты опроса показали, что украинцы относительно достаточными считают дипломатическую (48%) и гуманитарную (47%) поддержку Украины западными партнерами.

В то же время хуже всего опрошенные оценили военную помощь Украине: достаточной считают лишь 29%, недостаточной - 62% опрошенных.

Военная помощь Украине - направление международной поддержки, которого больше всего ожидают украинцы (63%). В этом направлении помощи респонденты требуют "закрытия неба" (89%) и вооружение (47%). Кроме того, четверть считают необходимым военной медицинской помощи и иностранных добровольцев, каждый пятый - оборудование (рации, тепловизоры и другое), и защитные жилеты, шлемы.

И хотя большинство (50%) верят в "закрытие неба" над Украиной, лишь 19% верят в то, что НАТО примет такое решение в ближайшее время, а 31% думают, что это произойдет позже. Не верят в такой шаг стран Запада - 43%.

79% считают, что промедление с "закрытием неба" странами НАТО обусловлено страхом прямой войны с Россией. Еще 12% считают, что страны НАТО не хотят портить отношения со страной-оккупантом.

Справочно

Аудитория составила население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 8-9 марта 2022 г.

Ранее

Как писал УНН, прямой удар российских войск по роддому в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский назвал зверством и призвал мир немедленно закрыть небо над Украиной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы