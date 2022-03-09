Абсолютное большинство украинцев считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо" - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Абсолютное большинство опрошенных украинских граждан считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”, пишет УНН.
Цитата
“Абсолютное большинство опрошенных (90%) считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо", - свидетельствуют результаты опроса.
Детали
Так, результаты опроса показали, что украинцы относительно достаточными считают дипломатическую (48%) и гуманитарную (47%) поддержку Украины западными партнерами.
В то же время хуже всего опрошенные оценили военную помощь Украине: достаточной считают лишь 29%, недостаточной - 62% опрошенных.
Военная помощь Украине - направление международной поддержки, которого больше всего ожидают украинцы (63%). В этом направлении помощи респонденты требуют "закрытия неба" (89%) и вооружение (47%). Кроме того, четверть считают необходимым военной медицинской помощи и иностранных добровольцев, каждый пятый - оборудование (рации, тепловизоры и другое), и защитные жилеты, шлемы.
И хотя большинство (50%) верят в "закрытие неба" над Украиной, лишь 19% верят в то, что НАТО примет такое решение в ближайшее время, а 31% думают, что это произойдет позже. Не верят в такой шаг стран Запада - 43%.
79% считают, что промедление с "закрытием неба" странами НАТО обусловлено страхом прямой войны с Россией. Еще 12% считают, что страны НАТО не хотят портить отношения со страной-оккупантом.
Справочно
Аудитория составила население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 8-9 марта 2022 г.
Ранее
Как писал УНН, прямой удар российских войск по роддому в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский назвал зверством и призвал мир немедленно закрыть небо над Украиной.