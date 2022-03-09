Абсолютна більшість українців вважать, що Україна повинна продовжувати тиснути на НАТО з вимогами "закрити небо" - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Абсолютна більшість опитаних українських громадян вважать, що Україна повинна продовжувати тиснути на НАТО з вимогами "закрити небо". Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, пише УНН.
Цитата
“Абсолютна більшість опитаних (90%) вважать, що Україна повинна продовжувати тиснути на НАТО з вимогами «закрити небо", - свідчать результати опитування.
Деталі
Так, результати опитування показали, що українці відносно достатніми вважають дипломатичну (48%) та гуманітарну (47%) підтримку України західними партнерами.
Водночас найгірше опитані оцінили військову допомогу Україні: достатньою вважають лише 29%, недостатньою – 62% опитаних.
Військова допомога Україні – напрям міжнародної підтримки, якого найбільше очікують українці (63%). У цьому напрямку допомоги респонденти вимагають "закриття неба" (89%) та надання озброєння (47%). Крім того, чверть вважають необхідним військової медичної допомоги та іноземних добровольців, кожен п’ятий – обладнання (рації, тепловізори та інше), та захисні жилети, шоломи.
І хоча більшість (50%) вірять у «закриття неба» над Україною, лише 19% вірять у те, що НАТО прийме таке рішення найближчим часом, а 31% думають, що це відбудеться пізніше. Не вірять у такий крок країн Заходу – 43%.
79% вважають, що зволікання з "закриттям неба" країнами НАТО зумовлене страхом прямої війни з Росією. Ще 12% вважають, що країни НАТО не хочуть псувати відносини з країною-окупантом.
Довідково
Аудиторія опитування склала населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 8- 9 березня 2022 р.
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Як писав УНН, прямий удар російських військ по пологовому будинку у Маріуполі президент України Володимир Зеленський назвав звірством та закликав світ негайно закрити небо над Україною.