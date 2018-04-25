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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аброськин рассказал о нелегальном оружии в стране: с начала года изъяли около 500 единиц

Киев • УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В течение І квартала 2018 года задокументировано 1763 факта незаконного обращения с оружием и совершения преступлений с его использованием. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Аброськин рассказал о нелегальном оружии в стране: с начала года изъяли около 500 единиц

По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, в течение первых трех месяцев этого года задокументировано 1763 факта незаконного обращения с оружием и совершения преступлений с его использованием. При этом 1328 фактов уже расследованы, а в 1275 уголовных правонарушениях — фигуранты задержаны.

Аброськин уточнил, что из незаконного оборота за три месяца 2018 года полицейские изъяли 553 единицы оружия и боеприпасов.

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“В частности, изъяты 16 автоматов, 18 карабинов, винтовок и ружей, 215 пистолетов, 25 обрезов и 58 единиц самодельного оружия. Кроме того, изъяты 200 гранат, 14 гранатометов, 7 взрывных устройств и 32 500 патронов”, — добавили в НПУ.

Напомним, в Украине, по оценкам экспертов, сегодня наблюдается всплеск организованной преступности.

По данным НПУ, в стране чуть ли не каждый день ликвидируют ОПГ. При этом, каждая четвертая организованная преступная группировка занимается незаконным сбытом наркотиков

В целом, за три года, количество ОПГ в Украине выросло в три раза. 

Борьбу с оргпреступностью в стране нынче курирует Аброськин в качестве начальника уголовной полиции НПУ.

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