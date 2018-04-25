Аброськін розповів про нелегальну зброю в країні: з початку року вилучили близько 500 одиниць
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Протягом І кварталу 2018 року задокументовано 1763 факти незаконного поводження зі зброєю та скоєння злочинів з її використанням. Про це повідомила прес-служба Нацполіціі, передає УНН.
За словами першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна, протягом перших трьох місяців цього року задокументовано 1763 факти незаконного поводження зі зброєю та скоєння злочинів з її використанням. При цьому одна 1328 фактів вже розслідувані, а в 1275 кримінальних правопорушеннях - фігуранти затримані.
Аброськін уточнив, що з незаконного обігу за три місяці 2018 року поліцейські вилучили 553 одиниці зброї та боєприпасів.
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"Зокрема, вилучено 16 автоматів, 18 карабінів, гвинтівок і рушниць, 215 пістолетів, 25 обрізів і 58 одиниць саморобної зброї. Крім того, вилучено 200 гранат, 14 гранатометів, 7 вибухових пристроїв і 32 500 патронів ", - додали в НПУ.
Нагадаємо, в Україні, за оцінками експертів, сьогодні спостерігається сплеск організованої злочинності.
За даними НПУ, в країні мало не кожен день ліквідовують ОЗУ. При цьому, кожне четверте організоване злочинне угруповання займається незаконним збутом наркотиків.
В цілому, за три роки, кількість ОЗУ в Україні зросла в три рази.
Боротьбу з оргзлочинністю в країні нині курує Аброськін в якості начальника кримінальної поліції НПУ.