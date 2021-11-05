Абрамович: парламент сделал важный шаг для обеспечения кислородной независимости больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Такое мнение высказал народный депутат Украины, Заместитель Главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя увеличение Верховной Радой расходов Госбюджета на закупку кислородных станций для “ковидных” больниц.
По словам нардепа, который является одним из соавторов принятого Закона, увеличение финансирования на закупку кислородных станций позволит решить крайне актуальную проблему с обеспечением опорных больниц кислородом.
“К большому сожалению, каждая очередная волна пандемии коронавируса показывает, что проблема кислородного обеспечения больниц никуда не исчезла. Более того, с появлением нового штамма Дельта, проблема нехватки кислорода только усугубилась” — отметил нардеп.
В связи с этим политик выразил признательность депутатскому корпусу за принятое конституционным большинством решение, которое по убеждению нардепа, является важным шагом для обеспечения кислородной независимости больниц и шансом на спасение тысячи жизней пациентов с тяжелым течением болезни.
“Надеюсь, спикер Верховной Рады и Президент безотлагательно подпишут Закон и опорные больницы в регионах уже в ближайшее время получат необходимый финансовый ресурс для возможности начала работ по проектированию и закупкам оборудования для кислородных станций”, — резюмировал парламентарий.
Справка
4 ноября Верховная Рада приняла законопроект реестр. № 5064, которым предусматривается увеличение на 800 миллионов гривен расходов Государственного бюджета на закупку кислородных станций для больниц. За такое решение проголосовало 336 народных депутатов.
Напомним, 26 октября в Одессе в одном из отделений для ковид-пациентов областного центра социально значимых болезней закончился кислород, десятки пациентов пришлось эвакуировать.