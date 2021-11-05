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Абрамович: парламент сделал важный шаг для обеспечения кислородной независимости больниц

Киев • УНН

 • 13052 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Такое мнение высказал народный депутат Украины, Заместитель Главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя увеличение Верховной Радой расходов Госбюджета на закупку кислородных станций для “ковидных” больниц.

Абрамович: парламент сделал важный шаг для обеспечения кислородной независимости больниц

По словам нардепа, который является одним из соавторов принятого Закона, увеличение финансирования на закупку кислородных станций позволит решить крайне актуальную проблему с обеспечением опорных больниц кислородом.

“К большому сожалению, каждая очередная волна пандемии коронавируса показывает, что проблема кислородного обеспечения больниц никуда не исчезла. Более того, с появлением нового штамма Дельта, проблема нехватки кислорода только усугубилась” — отметил нардеп.

В связи с этим политик выразил признательность депутатскому корпусу за принятое конституционным большинством решение, которое по убеждению нардепа, является важным шагом для обеспечения кислородной независимости больниц и шансом на спасение тысячи жизней пациентов с тяжелым течением болезни.

“Надеюсь, спикер Верховной Рады и Президент безотлагательно подпишут Закон и опорные больницы в регионах уже в ближайшее время получат необходимый финансовый ресурс для возможности начала работ по проектированию и закупкам оборудования для кислородных станций”, — резюмировал парламентарий.

Справка

4 ноября Верховная Рада приняла законопроект реестр. № 5064, которым предусматривается увеличение на 800 миллионов гривен расходов Государственного бюджета на закупку кислородных станций для больниц. За такое решение проголосовало 336 народных депутатов.

Напомним, 26 октября в Одессе в одном из отделений для ковид-пациентов областного центра социально значимых болезней закончился кислород, десятки пациентов пришлось эвакуировать.

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