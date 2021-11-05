Абрамович: парламент зробив важливий крок для забезпечення кисневої незалежності лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Таку думку висловив народний депутат України, Заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи збільшення Верховною Радою видатків Держбюджету на закупівлю кисневих станцій для “ковідних” лікарень.
За словами нардепа, який є одним з співавторів ухваленого Закону, збільшення фінансування на закупівлю кисневих станцій дозволить вирішити вкрай актуальну проблему із забезпеченням опорних лікарень киснем.
“На превеликий жаль, кожна чергова хвиля пандемії коронавірусу засвідчує, що проблема кисневого забезпечення лікарень нікуди не зникла. Більше того, з появою нового штаму Дельта, проблема нестачі кисню тільки посилилася” — відмітив нардеп.
У зв’язку з цим політик висловив вдячність депутатському корпусу за ухвалене конституційною більшістю рішення, яке на переконання нардепа, є важливим кроком для забезпечення кисневої незалежності лікарень та шансом на порятунок тисячі життів пацієнтів з важким перебігом хвороби.
“Сподіваюся, спікер Верховної Ради та Президент невідкладно підпишуть Закон й опорні лікарні в регіонах вже найближчим часом отримають необхідний фінансовий ресурс для можливості початку робіт з проектування та закупівель обладнання для кисневих станцій”, — резюмував парламентар.
Довідка
4 листопада Верховна Рада прийняла законопроект реєстр. № 5064, яким передбачається збільшення на 800 мільйонів гривень видатків Державного бюджету на закупівлю кисневих станцій для лікарень. За таке рішення проголосувало 336 народних депутатів.
Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.