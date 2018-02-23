Абраменко передал в Олимпийский музей свою лыжу украинского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко передал в Олимпийский музей в Лозанне свою лыжу мукачевской фирмы TISA. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
"Наш олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко по просьбе Олимпийского музея в Лозанне передал "золотую" лыжу мукачевской фирмы TISA со своим автографом", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 18 февраля украинец А.Абраменко победил в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль олимпийской сборной Украины на этих Играх.
Напомним, Евросоюз закупает половину из всех лыж в Украине, благодаря чему отечественные производители обогнали по этому показателю даже Китай.