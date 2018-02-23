Абраменко передав до Олімпійського музею свою лижу українського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко передав до Олімпійського музею в Лозанні свою лижу мукачевської фірми TISA. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
"Наш олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко на прохання Олімпійського музею в Лозанні передав "золоту" лижу мукачевської фірми "TISA" зі своїм автографом", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 18 лютого українець О.Абраменко переміг у змаганнях з лижної акробатики на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані. Це перша медаль олімпійської збірної України на цих Іграх.
Нагадаємо, Євросоюз закуповує половину з усіх лиж в Україні, завдяки чому вітчизняні виробники обігнали за цим показником навіть Китай.