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Абраменко передав до Олімпійського музею свою лижу українського виробництва

Абраменко передав до Олімпійського музею свою лижу українського виробництва

Київ • УНН

 • 12194 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко передав до Олімпійського музею в Лозанні свою лижу мукачевської фірми TISA. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.

"Наш олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко на прохання Олімпійського музею в Лозанні передав "золоту" лижу мукачевської фірми "TISA" зі своїм автографом", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 18 лютого українець О.Абраменко переміг у змаганнях з лижної акробатики на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані. Це перша медаль олімпійської збірної України на цих Іграх.

Нагадаємо, Євросоюз закуповує половину з усіх лиж в Україні, завдяки чому вітчизняні виробники обігнали за цим показником навіть Китай.

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