Абитуриенты смогут сдать ВНО-2018 шрифтом Брайля

В МОН отметили, что Украинский центр оценивания качества образования апробирует такие тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины во время дополнительной сессии.

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"Абитуриенты смогут использовать эти сертификаты при поступлении в вузы, однако результаты не будут засчитываться как оценки ГИА", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе в Министерстве образования и науки начала работать рабочая группа по адаптации программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины для школьников с нарушениями зрения.

Как сообщал УНН, регистрация на ВНО начнется 6 февраля.