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Абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2018 шрифтом Брайля

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У 2018 році люди з порушенням зору зможуть пройти ЗНО з використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля, передає УНН із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.

Абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2018 шрифтом Брайля

У МОН відзначили, що Український центр оцінювання якості освіти апробує такі тести з української мови і літератури, математики та історії України під час додаткової сесії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗНО-2018: оприлюднено зразки тестів з іноземних мов

“Абітурієнти зможуть використати ці сертифікати під час вступу до вишів, проте результати не будуть зараховуватись як оцінки за ДПА”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні у Міністерстві освіти і науки почала працювати робоча група з адаптації програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України для школярів з порушеннями зору.

Як повідомляв УНН, реєстрація на ЗНО розпочнеться 6 лютого.

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