Абэ: Япония больше не может откладывать вопрос переноса базы США с Окинавы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Правительство Японии не намерено больше откладывать вопрос переноса американской авиабазы Футэмма, которая находится в южной японской префектуре Окинава. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки, передает УНН.
"Мы больше не можем откладывать этот вопрос", - приводит его слова агентство Kyodo.
Тамаки в свою очередь лично доложил ему об итогах референдума о переносе базы, который состоялся 24 февраля. По его словам, "правительство должно уважать мнение жителей", поскольку те выступили категорически против планов властей перенести объект с густонаселенного района Гинован в бухту Хеноко в пределах префектуры. Они считают, что база должна располагаться не на Окинаве.
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Переговоры о авиабазу Футэмма идут с 1996 года, когда Япония и США договорились перевести этот объект из города Гинован, где полеты американских вертолетов сопровождались постоянными инцидентами и создавали реальную угрозу безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать авиабазу в район Хеноко на севере Окинавы и разместить частично на насыпных островах. В 2013-м после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ, однако в 2015 году тогдашний губернатором Окинавы Такеси Онага отменил это решение и потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.
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Губернатор проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этих событий Онага умер, однако избранный 30 сентября прошлого года на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы.
Ранее УНН сообщал, что правительство Японии учтет результаты референдума по вопросу передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма и приложит усилия для того, чтобы ослабить бремя жителей префектуры, недовольных размещением там американских военных объектов.
Перед этим жители японской Окинавы проголосовали против новой военной базы США.