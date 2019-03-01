Абе: Японія більше не може відкладати питання перенесення бази США з Окінави
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Уряд Японії не має наміру більше відкладати питання перенесення американської авіабази Футемма, яка знаходиться в південній японській префектурі Окінава. Про це заявив в п'ятницю прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на зустрічі з губернатором Окінави Денні Тамакі, передає УНН.
"Ми більше не можемо відкладати це питання", - наводить його слова агентство Kyodo.
Тамакі в свою чергу особисто доповів йому про підсумки референдуму про перенесення бази, який відбувся 24 лютого. За його словами, "уряд повинен поважати думку мешканців", оскільки ті виступили категорично проти планів влади перенести об'єкт з густонаселеного району Гінован в бухту Хеноко в межах префектури. Вони вважають, що база повинна розташовуватися не на Окінаві.
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Переговори про авіабазу Футемма йдуть з 1996 року, коли Японія і США домовилися перевести цей об'єкт з міста Гінован, де польоти американських вертольотів супроводжувалися постійними інцидентами і створювали реальну загрозу безпеки місцевих жителів. У 1999 році було вирішено передислокувати авіабазу в район Хеноко на півночі Окінави і розмістити частково на насипних островах. У 2013-му після довгих переговорів влади самої південної префектури погодилися з початком цих робіт, однак у 2015 році тодішній губернатором Окінави Такесі Онага скасував це рішення і зажадав прибрати американську базу за межі префектури.
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Губернатор програв серію судових розглядів з цього приводу, однак вперто забороняв початок робіт з перенесення бази. У розпал цих подій Онага помер, проте обраний 30 вересня минулого року на його місце опозиціонер Денні Тамакі також заявив, що буде домагатися виведення американського об'єкта з Окінави.
Раніше УНН повідомляв, що уряд Японії врахує результати референдуму з питання передислокації авіабази морської піхоти США Футемма і докладе зусиль для того, щоб послабити тягар жителів префектури, незадоволених розміщенням там американських військових об’єктів.
Перед цим жителі японської Окінави проголосували проти нової військової бази США.