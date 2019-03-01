Абе: Японія більше не може відкладати питання перенесення бази США з Окінави

ukru
22 березня, 17:51 • 93781 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 132784 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109053 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 108629 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100609 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103565 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152780 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168490 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155148 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251391 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 48795 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 79043 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 35220 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 43933 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 30819 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 167772 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251394 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213616 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198287 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 63430 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59538 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74576 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 56182 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86248 перегляди
Актуальне
Абе: Японія більше не може відкладати питання перенесення бази США з Окінави

Абе: Японія більше не може відкладати питання перенесення бази США з Окінави

Київ • УНН

 • 10679 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Уряд Японії не має наміру більше відкладати питання перенесення американської авіабази Футемма, яка знаходиться в південній японській префектурі Окінава. Про це заявив в п'ятницю прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на зустрічі з губернатором Окінави Денні Тамакі, передає УНН.

"Ми більше не можемо відкладати це питання", - наводить його слова агентство Kyodo.

Тамакі в свою чергу особисто доповів йому про підсумки референдуму про перенесення бази, який відбувся 24 лютого. За його словами, "уряд повинен поважати думку мешканців", оскільки ті виступили категорично проти планів влади перенести об'єкт з густонаселеного району Гінован в бухту Хеноко в межах префектури. Вони вважають, що база повинна розташовуватися не на Окінаві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японія планує закупити 20 літаків F-35B для можливого розміщення на авіаносці

Переговори про авіабазу Футемма йдуть з 1996 року, коли Японія і США домовилися перевести цей об'єкт з міста Гінован, де польоти американських вертольотів супроводжувалися постійними інцидентами і створювали реальну загрозу безпеки місцевих жителів. У 1999 році було вирішено передислокувати авіабазу в район Хеноко на півночі Окінави і розмістити частково на насипних островах. У 2013-му після довгих переговорів влади самої південної префектури погодилися з початком цих робіт, однак у 2015 році тодішній губернатором Окінави Такесі Онага скасував це рішення і зажадав прибрати американську базу за межі префектури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Токіо створює військову базу на острові в Східно-Китайському морі

Губернатор програв серію судових розглядів з цього приводу, однак вперто забороняв початок робіт з перенесення бази. У розпал цих подій Онага помер, проте обраний 30 вересня минулого року на його місце опозиціонер Денні Тамакі також заявив, що буде домагатися виведення американського об'єкта з Окінави.

Раніше УНН повідомляв, що уряд Японії врахує результати референдуму з питання передислокації авіабази морської піхоти США Футемма і докладе зусиль для того, щоб послабити тягар жителів префектури, незадоволених розміщенням там американських військових об’єктів.

Перед цим жителі японської Окінави проголосували проти нової військової бази США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,681.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.99