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Японія планує закупити 20 літаків F-35B для можливого розміщення на авіаносці

Японія планує закупити 20 літаків F-35B для можливого розміщення на авіаносці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Уряд Японії планує закупити у США близько 20 винищувачів-бомбардувальників короткого зльоту та вертикальної посадки F-35B із метою їх розміщення на першому в країні авіаносці, який планується створити на базі міноносця-вертольотоносця ВМС “Ідзумо”. Про це повідоммляє УНН із посиланням на агентство Kyodo.

Ці ж літаки можуть бути використані і на віддалених японських островах, де немає можливості побудувати довгу злітно-посадкову смугу. Японія останнім часом приділяє велику увагу обороні цих територій.

План закупівлі F-35B уряд розраховує включити в переглянуті положення оборонної політики, які повинні бути затверджені до кінця цього року. Раніше комітет з оборони правлячої в Японії Ліберально-демократичної партії (ЛДП) представив уряду свої рекомендації на цей рахунок. Зокрема, в них міститься пропозиція про розвиток потенціалу японських Сил самооборони при нанесенні ударів по базах можливого противника. Саме для цього і планується закупити винищувачі F-35B і створити авіаносець.

Ескадрений міноносець-вертольотоносець типу “Ідзумо” водотоннажністю 26 тисяч тонн був прийнятий до складу ВМС Японії навесні 2015 року. Його довжина становить 248 метрів. Він здатний нести до 14 вертольотів, а також доставити до місця операцій до 470 військовослужбовців. У даний час у розпорядженні японських Сил самооборони є два корабля такого класу. За розрахунками, такий корабель зможе прийняти до 10 F-35B.

Як раніше інформував УНН, уряд Японії має намір включити положення про створення першого в країні авіаносця на базі вертольотоносця ВМС “Ідзумо” в середньострокову оборонну програму, яка буде прийнята в грудні.

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