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Япония планирует закупить 20 самолетов F-35B для возможного размещения на авианосце

Япония планирует закупить 20 самолетов F-35B для возможного размещения на авианосце

Киев  •  УНН

 • 8401 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правительство Японии планирует закупить в США около 20 истребителей-бомбардировщиков короткого взлета и вертикальной посадки F-35B с целью их размещения на первом в стране авианосце, который планируется создать на базе миноносца-вертолетоносца ВМС “Идзумо”. Об этом повидоммляе УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

Эти же самолеты могут быть использованы и на отдаленных японских островах, где нет возможности построить длинную взлетно-посадочную полосу. Япония в последнее время уделяет большое внимание обороне этих территорий.

План закупки F-35B правительство рассчитывает включить в пересмотренные положения оборонной политики, которые должны быть утверждены до конца этого года. Ранее комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии представил правительству свои рекомендации на этот счет. В частности, в них содержится предложение о развитии потенциала японских Сил самообороны при нанесении ударов по базам возможного противника. Именно для этого и планируется закупить истребители F-35B и создать авианосец.

Эскадренный миноносец-вертолетоносец типа “Идзумо” водоизмещением 26 тысяч тонн был принят в состав ВМС Японии весной 2015 года. Его длина составляет 248 метров. Он способен нести до 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. В настоящее время в распоряжении японских Сил самообороны есть два корабля такого класса. По расчетам, такой корабль сможет принять до 10 F-35B.

Как ранее информировал УНН, правительство Японии намерено включить положение о создании первого в стране авианосца на базе вертолетоносца ВМС “Идзумо” в среднесрочную оборонную программу, которая будет принята в декабре.

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