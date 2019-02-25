Японія буде намагатися послабити тягар Окінави, де є військові бази США - Абе

“Ситуація, що склалася, при якій військові бази сконцентровані на Окінаві, неприпустима. На уряді лежить велика відповідальність щодо зниження тягаря Окінави. Ми з усією серйозністю поставимося до результатів (референдуму) і докладемо всіх зусиль в цьому напрямку”, — наводить слова прем’єра телеканал NHK.

Разом з тим Абе закликав жителів Окінави з розумінням поставитися до планів уряду з передислокації бази Футемма з густонаселеного міста Гінован в район Хеноко на півночі острова. За його словами, “мова йде не про будівництво нової бази, а лише про перенесення старої”. Прем’єр також зазначив, що якщо цей план здійсниться, то відпаде необхідність установки шумопоглинаючих панелей для 10 тисяч будинків поруч з Футеммою.

Як повідомляв УНН, жителі японської Окінави проголосували проти нової військової бази США.