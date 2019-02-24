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Жителі японської Окінави проголосували проти нової військової бази США

Жителі японської Окінави проголосували проти нової військової бази США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Приводом для референдуму став план з перенесення американської військової бази на Окінаві з міста Гінован в малонаселений район Хеноко, в північно-східній частині острова. Місцеві активісти виступили проти цього, передає УНН з посиланням на видання The Japan Times.

Як повідомляє видання Japan Times, явка на референдумі склала більше 50%, а екзит-пол і перші результати підрахунку показали, що більшість учасників голосування виступили проти будівництва нового аеродрому.

Дзінсіро Мотояма, який був одним з організаторів голосування, назвав його результати важливими для розвитку демократії на Окінаві. “Я хочу, щоб уряд Японії з повагою поставився до волі громадян”, — сказав він.

Згодні з Мотоямою і 82% опитаних агентством Kyodo. Вони заявили, що як би референдум не закінчився, вони хочуть, щоб в Токіо прийняли його підсумки.

Однак в японському уряді спочатку заявили, що будуть ігнорувати результати референдуму і продовжать будівництво бази, розпочате в грудні минулого року. Відмовилася підтримувати активістів і правляча Ліберально-демократична партія. Там зазначили, що організатори референдуму виступають проти перенесення бази на північ острова, але при цьому не пропонують альтернативних варіантів.

Раніше активісти на Окінаві не раз виступали проти збереження американської бази в Гіновані, вказуючи, що вона знаходиться поруч зі школами та медичними установами.

Нагадуємо, у японській префектурі Окінава пройшов референдум щодо розміщення військової бази США.

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