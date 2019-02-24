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У японській префектурі Окінава триває референдум щодо розміщення військової бази США

У японській префектурі Окінава триває референдум щодо розміщення військової бази США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Референдум з питання перенесення бази ВПС США Футемма почався в неділю в найпівденнішій японській префектурі Окінава. Плебісцитом губернатор префектури Денні Тамакі розраховує продемонструвати уряду країни на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе, що місцеві жителі виступають проти плану центральної влади залишити Футеммі в межах Окінави, інформує УНН з посиланням на міжнародну редакцію японського телеканалу NHK.

Чинний план, затверджений японським урядом, передбачає перенесення авіабази корпусу морської піхоти США з густонаселеного району Гінован в бухту Хеноко на півночі Окінави. Згідно з правилами плебісциту, якщо явка складе більше 25%, його підсумок повинен буде врахувати губернатор префектури при формуванні своєї подальшої політики. Однак результат референдуму з юридичної точки зору ні до чого не зобов’язує уряд країни, оскільки голосування проводиться в окремо взятому регіоні.

Мета референдуму — показати згоду або незгоду з планом уряду. Також в бюлетені буде третій пункт — “не згоден ні з тим, ні з іншим варіантом”. Тамакі при будь-якому результаті голосування повинен буде проінформувати про його підсумки прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе і президента США Дональда Трампа.

Переговори навколо авіабази Футемма йдуть з 1996 року, коли Японія і США домовилися перевести цей об’єкт з густонаселеного міста Гінован, де польоти американських вертольотів супроводжувалися постійними інцидентами і створювали реальну загрозу безпеці місцевих жителів. У 1999 році було вирішено передислокувати авіабазу на північ Окінави в район Хеноко і розмістити частково на насипних островах.

У 2013 році після довгих переговорів влада самої південної префектури погодилися з початком цих робіт. Однак в 2015 році тодішній губернатор Окінави Такесі Онага скасував це рішення. Він зажадав прибрати американську базу за межі префектури.

Губернатор послідовно програв серію судових розглядів з цього приводу, однак вперто забороняв початок робіт з перенесення бази. У розпал цієї сутички Онага помер, проте обраний 30 вересня 2018 року на його місце опозиціонер Денні Тамакі також заявив, що буде домагатися виведення американського об’єкта з Окінави.

Як повідомляв УНН, влітку понад 70 тисяч людей у Японії протестували проти американської військової бази.

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