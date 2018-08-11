Понад 70 тисяч людей у Японії протестували проти американської військової бази
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У місті Наха на японському острові Окінава вийшли на протест близько 70 тисяч людей. Вони виступили проти планів уряду перенести японську військову базу та вимагали виводу американських військових з території префектури. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне китайське агентство Xinhua.
На острові Окінава розташована військово-повітряна база корпусу морської піхоти США під назвою “Футенма”. Місцеві скаржаться на шум від військового аеродрому, а також бажають більшої безпеки в регіоні, тож вимагають усунути базу. Проте, центральний уряд Японії вважає, що “єдиним рішенням” для цієї ситуації є перенесення бази в інший район. Лише так, на думку уряду, є можливість не підривати японсько-американський союз.
На початку багатотисячної акції присутні вшанували пам’ять колишнього очільника префектури Такесі Онага, який помер 8 серпня. Він багато років боровся за виведення військових США з префектури.
Як повідомляв УНН, губернатор Окінави вимагає скоротити військову присутність США на острові.