Более 70 тысяч человек в Японии протестовали против американской военной базы

На острове Окинава расположена военно-воздушная база корпуса морской пехоты США под названием “Футенма”. Местные жалуются на шум от военного аэродрома, а также хотят большей безопасности в регионе, поэтому требуют устранить базу. Однако, центральное правительство Японии считает, что “единственным решением” для этой ситуации является перенос базы в другой район. Только так, по мнению правительства, является возможность не подрывать японско-американский союз.

В начале многотысячной акции присутствующие почтили память бывшего главы префектуры Такэси Онага, который умер 8 августа. Он много лет боролся за вывод военных США из префектуры.

Как сообщал УНН, губернатор Окинавы требует сократить военное присутствие США на острове.