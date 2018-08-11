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Более 70 тысяч человек в Японии протестовали против американской военной базы

Киев • УНН

 • 8180 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В городе Наха на японском острове Окинава вышли на протест около 70 тысяч человек. Они выступили против планов правительства перенести японскую военную базу и требовали вывода американских войск с территории префектуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное китайское агентство Xinhua.

Более 70 тысяч человек в Японии протестовали против американской военной базы

На острове Окинава расположена военно-воздушная база корпуса морской пехоты США под названием “Футенма”. Местные жалуются на шум от военного аэродрома, а также хотят большей безопасности в регионе, поэтому требуют устранить базу. Однако, центральное правительство Японии считает, что “единственным решением” для этой ситуации является перенос базы в другой район. Только так, по мнению правительства, является возможность не подрывать японско-американский союз.

В начале многотысячной акции присутствующие почтили память бывшего главы префектуры Такэси Онага, который умер 8 августа. Он много лет боролся за вывод военных США из префектуры.

Как сообщал УНН, губернатор Окинавы требует сократить военное присутствие США на острове.

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