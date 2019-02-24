В японской префектуре Окинава продолжается референдум касательно размещения военной базы США

Действующий план, утвержденный японским правительством, предусматривает перенос авиабазы корпуса морской пехоты США из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере Окинавы. Согласно правилам плебисцита, если явка составит более 25%, его итог должен будет учесть губернатор префектуры при формировании своей дальнейшей политики. Однако результат референдума с юридической точки зрения ни к чему не обязывает правительство страны, поскольку голосование проводится в отдельно взятом регионе.

Цель референдума — показать согласие или несогласие с планом правительства. Также в бюллетене будет третий пункт — “не согласен ни с тем, ни с другим вариантом”. Тамаки при любом результате голосования должен будет проинформировать о его итогах премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа.

Переговоры вокруг авиабазы Футэмма идут с 1996 года, когда Япония и США договорились перевести этот объект из густонаселенного города Гинован, где полеты американских вертолетов сопровождались постоянными инцидентами и создавали реальную угрозу безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать авиабазу на север Окинавы в район Хэноко и разместить частично на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор Окинавы Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.

Губернатор последовательно проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага умер, однако избранный 30 сентября 2018 года на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы.

Как сообщал УНН, летом более 70 тысяч человек в Японии протестовали против американской военной базы.