Жители японской Окинавы проголосовали против новой военной базы США

Как сообщает издание Japan Times, явка на референдуме составила более 50%, а экзитполы и первые результаты подсчета показали, что большинство участников голосования выступили против строительства нового аэродрома.

Дзинсиро Мотояма, который был одним из организаторов голосования, назвал его результаты важными для развития демократии на Окинаве. “Я хочу, чтобы правительство Японии с уважением отнеслось к воле граждан”, — сказал он.

Согласны с Мотоямой и 82% опрошенных агентством Kyodo. Они заявили, что как бы референдум ни закончился, они хотят, чтобы в Токио приняли его итоги.

Однако в японском правительстве изначально заявили, что будут игнорировать результаты референдума и продолжат строительство базы, начатое в декабре прошлого года. Отказалась поддерживать активистов и правящая Либерально-демократическая партия. Там указали, что организаторы референдума выступают против переноса базы на север острова, но при этом не предлагают альтернативных вариантов.

Ранее активисты на Окинаве не раз выступали против сохранения американской базы в Гиноване, указывая, что она находится рядом со школами и медицинскими учреждениями.

Напоминаем, в японской префектуре Окинава прошел референдум касательно размещения военной базы США.