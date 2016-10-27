ABBA объявила о воссоединении

"Нас вдохновляют безграничные возможности будущего, и нам нравится быть частью чего-то нового и интересного. Этот проект станет машиной времени, отражающую сущность того, кем мы были. И кто мы", - заявил один из музыкантов ABBA Бенни Андерссон.

Отмечается, что детали проекта будут анонсированы в следующем году, его запуск планируется на 2018-й.