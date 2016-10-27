ABBA оголосила про возз'єднання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Учасники шведського квартету ABBA оголосили про возз’єднання. Група повернеться до спільної роботи для створення проекту, що включає в себе, за словами артистів, технології віртуальної реальності, передає УНН з посиланням The Guardian.
“Нас надихають безмежні можливості майбутнього, і нам подобається бути частиною чогось нового та захоплюючого. Цей проект стане машиною часу, яка відображатиме сутність того, ким ми були. І хто ми є,” — заявив один з музикантів ABBA Бенні Андерссон.
Зазначається, що деталі проекту будуть анонсовані в наступному році, його запуск планується на 2018-й.