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ABBA оголосила про возз'єднання

ABBA оголосила про возз'єднання

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Учасники шведського квартету ABBA оголосили про возз’єднання. Група повернеться до спільної роботи для створення проекту, що включає в себе, за словами артистів, технології віртуальної реальності, передає УНН з посиланням The Guardian.

“Нас надихають безмежні можливості майбутнього, і нам подобається бути частиною чогось нового та захоплюючого. Цей проект стане машиною часу, яка відображатиме сутність того, ким ми були. І хто ми є,” — заявив один з музикантів ABBA Бенні Андерссон.

Зазначається, що деталі проекту будуть анонсовані в наступному році, його запуск планується на 2018-й.

Українські Національні Новини

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