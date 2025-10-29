AB InBev Efes Ukraine провела Неделю ответственного потребления пива

Компания понимает свою роль в формировании культуры ответственного потребления алкоголя и стремится сократить случаи злоупотребления им. Мы считаем, что чрезмерное потребление алкоголя вредит нашим потребителям, коллегам, обществу и бизнесу. Именно поэтому мы варим пиво с разным содержанием алкоголя — от 0% до 8%. Это позволяет предлагать потребителю пиво в соответствии с личными предпочтениями и под разные события. Мы создаем бренды, которые объединяют людей, чтобы делать мир лучше — как сегодня, так и через 100 лет.

Одно из ключевых направлений нашей стратегии — развитие категории безалкогольного пива. Сейчас в продуктовом портфеле компании — шесть позиций, включая новинки 2025 года: Lowenbrau Original Alkoholfrei 0 и Белое Alco 0 со вкусом грейпфрута. Наши напитки созданы из традиционных ингредиентов — воды, солода, хмеля и дрожжей, составляющих основу пива, а уникальные дополнительные составляющие придают каждому сорту его неповторимый характер. Компания использует современные технологии производства безалкогольного пива, в частности мембранную фильтрацию и вакуумную дистилляцию, которые позволяют сохранить глубину вкуса, аромат и структуру напитка.

В рамках Недели ответственного потребления пива команда продаж совместно с сотрудниками офисов и пивоварен провела "День в полях" — посещала торговые точки, загружала холодильное оборудование, проверяла ценники и принимала заказы. Сотрудники напоминали продавцам об обязательной проверке документов, подтверждающих совершеннолетие покупателей, а также распространяли брендированные наклейки и экосумки, которые содержали напоминание, что алкоголь — напиток для 18+. Инициатива была направлена на повышение осведомленности продавцов относительно ответственной продажи алкоголя.

Помимо внешних активностей, компания реализовала и внутренние инициативы: был проведен образовательный вебинар и интерактивный квиз для сотрудников. Это позволило усилить вовлеченность команды в тему ответственного потребления алкоголя и сделать каждого сотрудника амбассадором этой культуры.

Направления работы компании в рамках продвижения культуры ответственного потребления пива

1. Противодействие вождению в состоянии алкогольного опьянения. AB InBev Efes Ukraine реализует кампанию "Выпил? За руль не садись!", которая охватывает автошколы, где для будущих водителей проводятся тренинги и интерактивные занятия. В частности, компания передала партнерам специальные учебные материалы и более 500 пар очков Drunk Busters, имитирующих состояние алкогольного опьянения, для использования во время обучения водителей.

2. Развитие широкого продуктового портфеля. В продуктовой линейке — как алкогольные, так и безалкогольные сорта пива, таким образом потребитель может выбирать вариант, соответствующий его потребностям и контексту.

3. Прозрачность маркировки. На этикетках продукции компании содержится четкая информация о составе, пищевой ценности и содержании алкоголя, что позволяет принимать осознанные решения.

4. Популяризация фудпейринга. Компания продвигает культуру сочетания пива с едой — как в ресторанах, так и дома. Это новый уровень гастрономического опыта, который прекрасно дополняется алкогольным или безалкогольным пивом.

Ответственность в коммуникации

Все маркетинговые и коммерческие активности компании соответствуют положениям Кодекса ответственного маркетинга и коммерческих коммуникаций. Этот внутренний документ основан на международных практиках и регулирует продвижение алкогольной и безалкогольной продукции компании исключительно среди совершеннолетней аудитории.

AB InBev Efes Ukraine считает развитие культуры ответственного потребления алкоголя неотъемлемой частью устойчивого развития — как для общин и партнеров, так и для бизнеса. Благодаря таким инициативам потребители имеют возможность делать более осознанный выбор во время празднования радостных моментов, стоящих большего.

Дополнение

Чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья.