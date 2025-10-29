AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 2184 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 10995 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 11032 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48455 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42459 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43949 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113180 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58881 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54018 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78461 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 37362 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 50605 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30365 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22156 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 11241 перегляди
Публікації
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 10939 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 11218 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48402 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51077 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22521 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30717 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 28944 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 31222 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 38655 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Гриби
Forbes

AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива

Київ • УНН

 • 564 перегляди

З 29 вересня по 5 жовтня AB InBev Efes Ukraine провела активності в межах Тижня відповідального споживання пива — глобальної ініціативи, яка вже понад десять років реалізується в усьому світі.

AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива

Компанія розуміє свою роль у формуванні культури відповідального споживання алкоголю та прагне скоротити випадки зловживання ним. Ми вважаємо, що надмірне споживання алкоголю шкодить нашим споживачам, колегам, суспільству й бізнесу. Саме тому ми варимо пиво з різним вмістом алкоголю — від 0% до 8%. Це дозволяє пропонувати споживачу пиво відповідно до особистих уподобань та під різні події. Ми створюємо бренди, які об’єднують людей, щоб робити світ кращим — як сьогодні, так і через 100 років.

Один із ключових напрямів нашої стратегії — розвиток категорії безалкогольного пива. Наразі у продуктовому портфелі компанії — шість позицій, включаючи новинки 2025 року: Lowenbrau Original Alkoholfrei 0 та Біле Alco 0 зі смаком грейпфрута. Наші напої створені з традиційних інгредієнтів — води, солоду, хмелю та дріжджів, що становлять основу пива, а унікальні додаткові складники надають кожному сорту його неповторний характер.Компанія використовує сучасні технології виробництва безалкогольного пива, зокрема мембранну фільтрацію та вакуумну дистиляцію, які дозволяють зберегти глибину смаку, аромат і структуру напою.

У межах Тижня відповідального споживання пива команда продажів спільно з працівниками офісів та броварень провела "День в полях" — відвідувала торгові точки, завантажувала холодильне обладнання, перевіряла цінники та приймала замовлення. Співробітники нагадували продавцям про обов’язкову перевірку документів, що підтверджують повноліття покупців, а також розповсюджували брендовані наліпки й екоторбинки, які містили нагадування, що алкоголь — напій для 18+. Ініціатива була спрямована на підвищення обізнаності продавців щодо відповідального продажу алкоголю.

Крім зовнішніх активностей, компанія реалізувала й внутрішні ініціативи: було проведено освітній вебінар і інтерактивний квіз для співробітників. Це дозволило посилити залучення команди до теми відповідального споживання алкоголю та зробити кожного працівника амбасадором цієї культури.

Напрямки роботи компанії в межах просування культури відповідального споживання пива

1. Протидія кермуванню в стані алкогольного сп’яніння.  AB InBev Efes Ukraine реалізує кампанію "Випив? За кермо не сідай!", яка охоплює автошколи, де для майбутніх водіїв проводяться тренінги та інтерактивні заняття. Зокрема, компанія передала партнерам спеціальні навчальні матеріали та понад 500 пар окулярів Drunk Busters, що імітують стан алкогольного сп’яніння, для використання під час навчання водіїв.

2. Розвиток широкого продуктового портфеля.  У продуктовій лінійці — як алкогольні, так і безалкогольні сорти пива, таким чином споживач може обирати варіант, що відповідає його потребам і контексту.

3. Прозорість маркування.  На етикетках продукції компанії міститься чітка інформація про склад, харчову цінність і вміст алкоголю, що дозволяє приймати свідомі рішення.

4. Популяризація фудпейрингу. Компанія просуває культуру поєднання пива з їжею — як у ресторанах, так і вдома. Це новий рівень гастрономічного досвіду, який чудово доповнюється алкогольним чи безалкогольним пивом.

Відповідальність у комунікації

Усі маркетингові та комерційні активності компанії відповідають положенням Кодексу відповідального маркетингу та комерційних комунікацій. Цей внутрішній документ базується на міжнародних практиках і регулює просування алкогольної та безалкогольної продукції компанії виключно серед повнолітньої аудиторії.

AB InBev Efes Ukraine вважає розвиток культури відповідального споживання алкоголю невіддільною частиною сталого розвитку — як для громад і партнерів, так і для бізнесу. Завдяки таким ініціативам споживачі мають змогу робити більш свідомий вибір під час святкування радісних моментів, вартих більшого. 

Доповнення 

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. 

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Бренд