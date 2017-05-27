А.Ярмоленко подтвердил приглашение на матч против легенд "Атлетико"

"Да, возможно завтра полечу (на матч против легенд" Атлетико "- ред.). Когда узнал, с какими людьми буду там играть, то почему нет. Тем более в выходной. Когда мне предложили поиграть с такими мастерами, я сразу дал согласие. Конечно, я с удовольствием сыграю", - заявил А.Ярмоленко, в послематчевом интервью против "Шахтера".

Напомним, в Мадриде состоится поединок посвященный прощанию с домашней ареной мадрисдського "Атлетико" "Висенте Кальдерон".