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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Ярмоленко подтвердил приглашение на матч против легенд "Атлетико"

Киев • УНН

 • 15343 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко подтвердил приглашение на матч сборная мира против легенд "Атлетико", передает УНН со ссылкой на сайт киевского "Динамо".

А.Ярмоленко подтвердил приглашение на матч против легенд "Атлетико"

"Да, возможно завтра полечу (на матч против легенд" Атлетико "- ред.). Когда узнал, с какими людьми буду там играть, то почему нет. Тем более в выходной. Когда мне предложили поиграть с такими мастерами, я сразу дал согласие. Конечно, я с удовольствием сыграю", - заявил А.Ярмоленко, в послематчевом интервью против "Шахтера".

Напомним, в Мадриде состоится поединок посвященный прощанию с домашней ареной мадрисдського "Атлетико" "Висенте Кальдерон".

Украинские Национальные Новости

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